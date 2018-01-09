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Milyonlarca genci ilgilendiren haber! Zam yapıldı

Milyonlarca genci ilgilendiren haber! Zam yapıldı
ISPARTA 0
böcüzade

Milyonlarca genci ilgilendiren haber! Zam yapıldı

Milyonlarca şirketi ve stajyer öğrenciyi ilgilendiren stajyerlere ödenecek ücretlerle ilgili bir yıl uzatmaya gidildi. Asgari ücretle birlikte çırak ve stajyerlere de zam yapıldı.


Milyonlarca genci ilgilendiren haber! Zam yapıldı
 

On ya da daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırıyor. İşte bu staj yapan öğrencilerin, aday ve çırakların 2018 yılında alacakları ücretler de belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin alacağı miktar asgari ücretin net tutarının yüzde 30'undan az olmayacak. 2017/2018 yıllarını kapsayan ödeme süreci de bir yıl uzatıldı. Buna göre, öğrencilerin alacağı tutar 430- 480 lira civarında olacak.

20'DEN AZ PERSONELLİ ŞİRKET ÜÇTE İKİ ÖDEME YAPACAK

Kararda ayrıca, ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin devlet katkısı olarak ödeneceği belirtildi.

ADAYLARLA SÖZLEŞME YAPILIYOR

Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenen sözleşme ile tespit ediliyor. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik orta öğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde on beşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemiyor.

MAAŞ HER AYIN 10'UNA KADAR ÖDENİYOR

Adım adım stajyer ve çıraklara yapılan ödeme:

Öğrencilere, sözleşme gereği ödenmesi gereken ücretin, çalışan sayısına bağlı olarak hesaplanan devlet katkısına ilişkin kısmı İŞKUR tarafından Fon kaynaklarından, kalan tutar ise işletmelerce karşılanıyor

İşletmeler, öğrenci adına gönderilecek Devlet katkısı tutarını ve işletme payına düşen tutarı, her ayın 10.gününe kadar banka hesabına ödüyor.

İşletmelerce öğrencilere ödenen devlet katkısı tutarları ise aynı ayın en geç 25. gününe kadar okullar ve yükseköğretim kurumları tarafından işletmelere ödeniyor.

 

Devamsızlığı olan, hastalık izninde (raporlu) olan öğrencilerin bu günlere karşılık gelen ücretleri ödenmiyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işletmelerde mesleki eğitim gören, staj yapan ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin, staj yapacak işletme bulamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile staj yapmak zorunda olmayan (Kendi isteği ile staj yapan) yükseköğretim kurumu öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu Usul ve Esaslar kapsamı dışında kalıyor.

KAYNAKYENİ ŞAFAK
Türkiye Haberleri
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