Memura 3 zam

Memura 3 zam
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Memura 3 zam
Milyonlarca memura Ocak’ta yüzde 4 zam ve 7.15 enflasyon farkı görünürken, aile yardımı da artacak. 2 çocuklu 410,86 lira alacak

Memurlara Temmuz'dan sonra Ocak'ta da 3 zam göründü. Enflasyon tahminleri, memurlara Ocak'ta yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilaveten fark da yansıtılacağını ortaya koyarken, bir artış da aile yardımında olacak.

EŞ İÇİN 279 LİRA

Geçen yıl yapılan toplu sözleşmede; memurlara Ocak'ta yüzde 4 zam yansıtılacağı, ayrıca 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 3.5'i aşarsa fark verileceği karara bağlanmıştı. Enflasyon tahminleri, 2018'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10.65 olarak gerçekleşebileceğini ortaya koyuyor.

Bu tahmine göre, memurlara Ocak'ta yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 7.17 enflasyon farkı yansıtılacak. Bu artışla birlikte aile yardımı da yükselecek. Çalışmayan eş için ödenen aile yardımı mevcut 251,68 lira seviyesinden 279,74 liraya çıkacak.

Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 58,98 liradan 65,56 liraya, 6 yaş üstü için 29,49 liradan 32,78 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura halen aylık 369,63 lira ödenirken, bu tutar Ocak'ta 410,86 liraya yükselecek..
 
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