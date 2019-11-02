AKSARAY - Aksaray Psikososyal Destek Derneği'nde gönüllülük esasıyla çalışan psikolog, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları madde bağımlılarının ailelerine psikoeğitim, danışmanlık ve toplumsal farkındalık eğitimleri veriyor.

Her türlü kötü alışkanlık ve bağımlılıkla mücadele için kurulan dernek, İçişleri Bakanlığı'nın desteklediği proje kapsamında 2017'de Bağımlılıkla Mücadele Aile Destek Merkezi'ni oluşturdu.

Seminer ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yapıldığı merkezde belirlenen telefon hattı üzerinden uzmanlar, 7 gün 24 saat madde bağımlısı kişilerin ailelerine hizmet sunuyor.

Merkezde bu zamana kadar 150'ye yakın aileye madde bağımlılığını önlemek için yapılması gerekenler hakkında eğitim verildi.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzman Psikoloğu ve Dernek Başkanı Hasan İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu zamana kadar derneğin yüzlerce aileyle iletişime geçerek yol gösterdiğini söyledi.

2016 yılında psikolog, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları ile meslek elemanlarıyla birlikte derneği kurduklarını belirten İnce, şöyle konuştu:

"Ailelerle birlikte bağımlılıkla mücadele konusunda onlara destek sağlıyoruz. Özellikle bağımlı olan çocukların ailelerine danışmanlık hizmeti veriyoruz. Merkezimize yaklaşık 150'ye yakın aile geldi. Bu ailelere psikoeğitim verdik. Bu kapsamda ailelerin bağımlılık sürecinde çocuklara nasıl davranılması gerektiğini, neler yapması gerektiğini öğrettik. Aileleri bilinçlendirdik ve çok güzel geri dönüşler aldık."