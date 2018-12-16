LAVANTA KOKULU KÖYDE KALABALIK BANDO KLİP ÇEKTİ

Isparta'nın doğal güzelliği Lavanta Kokulu Köy aynı zamanda fotoğrafçıların,ressamların,sanatçıların tercih ettiği doğal studyo haline geldi.



Birçok fotoğrafçı burada manzara resimleri,şarkıcılar ise klip çekiyor. Gün geçtikçe Isparta'nın tanıtımına katkı sağlayan Lavanta diyarı kuyucak köyü bu kez lavanta bahçelerinde Kalabalık Bando'yu ağırladı.

Kalabalık Bando ekibinin burada '''' isimli şarkılarına klip çekildi.Yapımcılar Kalabalık Bando'nun '''' şarkısını Lavanta Kokulu Köy ile birleştirince ortaya insanı dinlendiren bir klip çıktı.