KOZA TEKSTİL'DE YENİ YIL FIRSATLARI
En iyi markalardan oluşan iç giyim mağazası Koza Tekstil'in yılbaşı iç giyim modellerini keşfedin, yeni yılda size renk katacak giyim modelleri ile alışverişinizi tamamlayın.
Bay-bayan-çocuk ve bebekler için rengarenk cıvıl cıvıl modeller Koza Tekstil reyonlarında...
Yılbaşı indirimleri ile sevdiklerinizi mutlu edecek ürünleri hemen satın almak için Koza Tekstil'in şubelerine sizleri davet ediyoruz.
İç giyimin seçkin markaları; Müjde, Tutku, Berrak, Tutku Elit, Belinay, Poleren, Penti Koza Tekstil'de.
Unutmayın! Koza Tekstil'de tüm ürünler toptan fiyatına perakende...!
ŞUBE1: Yayla mahallesi 1607 sokak NO:16 (ITKM Karşısı)
ŞUBE2: Kafeler caddesi (Iyaş Nokta AVM yanı)