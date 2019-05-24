GİYİM ÜRÜNLERİNDE BAYRAM İNDİRİMİ

Koza Tekstil bayram indirimine girdi.

Isparta Koza Tekstil şubelerinde Ramazan Bayramı'na günler kala A'dan Z'ye tüm giyim ve iç giyim ürünlerinde fiyatlar düştü! Bayram indirimi başladı.

Şimdi Koza'da çoraplar,atletler,pijamalar,eşofmanlar,mayolar, havlu ve bornozlar çok daha hesaplı.

Rengarek cıvıl cıvıl kıyafetler ile çocuklarınız şık ve rahat olsun!

Koza Tekstil'in Çocuk ve Bebek ürünlerinde öne çıkan yeni sezon modellerini görmeden bayram alışverişini tamamlamayın.

Çocuk giyim kategorisindeki kıyafet seçenekleri, çocuklarınızın mutluluğunu ikiye katlayacak.En güzel kıyafet modelleri için Koza Tekstil'in kefeler caddesindeki 7 katlı mağazasına yada ITKM karşısındaki şubesine uğrayabilir bayrama özel fırsatlardan yararlanabilirsiniz.