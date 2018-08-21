- Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Kurban Bayramında şehitlerin ailelerini yalnız bırakmadı.Kurban Bayramının ilk gününde, 2002 yılında Diyarbakır'da şehit düşen Ali Öz'ün babası Şakir Öz ve ailesini Çay Köyündeki evlerinde, Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanı Piyade Albay Fatih Köroğlu ile birlikte ziyaret eden Abdullah Akdaş, daha sonra 2012 yılında Hakkari-Çukurca'da şehit düşen Ömer Tunçbilek'in ailesini Gökçehöyük Köyünde ziyaret etti.Ziyaretlerinde, kahraman şehitleri rahmet, saygı ve minnetle andıklarını ifade eden Kaymakam Abdullah Akdaş ve Piyade Albay Fatih Köroğlu, şehit aileleriyle bir süre sohbet ederek bayramlarını tebrik ettiler.İHA