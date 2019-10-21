KARAVAN SEVDALILARI EĞİRDİR’DEN MEMNUN AYRILDI

ÖNÜMÜZDEKİ YAZ SEZONUNDA EĞİRDİR’E GELECEKLER.

Bir Tutkudur Karavan Derneği Başkanı Hayriye YILDIZ ve yaklaşık 100 kişiden oluşan dernek üyeleri geçtiğimiz hafta sonu Eğirdir’e geldiler.Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’ün misafiri olarak Eğirdir’e gelen karavancılar ilk olarak Kovada Gölü Milli Parkını gezdiler.Eğirdir Akpınar Kartal Seyir Terasının muhteşem manzarası eşliğinde yemek yiyen ve burada uzun süre vakit geçiren Bir Tutkudur Karavan Derneği Üyeleri daha sonra Eğirdir Yeşilada’yı Eğirdir Belediyesi ring aracı ile dolaştılar. Eğirdir Belediyesine ait Cittaslow Marketleri ve çarşı esnaflarını gezen misafirler elma ve gül ürünleri satın aldılar. Eğirdir Altınkum Plajında Karavan sahasını gezen misafirlere burada Eğirdir elması ikram edildi.Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’ün eşi Sevim GÖK ve Gelendost Belediye Başkanı Mehmet SEZGİN’in eşi Melek SEZGİN gün boyu misafirlerle ilgilendi.Bir Tutkudur Karavan Derneği Başkanı Hayriye YILDIZ; ‘Eğirdir’i çok sevdik, Eğirdir Belediye Başkanı, eşi ve tüm Belediye Personeli bizimle oldukça yakından ilgilendiler, bir an olsun bizleri yalnız bırakmadılar. Misafirperver Eğirdir Belediye Başkanı ve çalışanlarına başta olmak üzere bizimle yakından ilgilenen Sevim GÖK hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yaz sezonunda inşallah yaklaşık 100 karavan ile Eğirdir’de konaklayacağız. Burada Eğirdir Belediye Başkanının Karavan Turizmi için çalışmalarının olduğunu sevinçle öğrendik, gerçekten Eğirdir doğası ve güzellikleriyle bir tutku.’ İfadelerini kullandı.