Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birliklerde denetim yapmak üzere kente gelen Orgeneral Çetin, Vali Karaloğlu'na makamında ziyarette bulundu. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur'un eşlik ettiği Orgeneral Çetin, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.Çetin, burada yaptığı konuşmada, Vali Karaloğlu'nun emir, komuta, sevk ve idaresindeki huzur şehri Antalya'yı ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.Antalya'nın hem ülkenin hem de dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olduğuna vurgu yapan Çetin, "Antalya ülkemizin medarıiftiharı olan bir şehir. Antalya dünya markası bir şehir. Sizin, polis ve jandarmamızın burada göstermiş olduğu güvenlik hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizim de yapmamız gereken başka bir şey varsa her zaman hazırız." dedi.Vali Karaloğlu, Orgeneral Çetin'in birlikleri denetlemek üzere Konya üzerinden Antalya'ya geldiğini belirtti.Çetin'in ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Karaloğlu, "Antalya'mızda çok güçlü bir jandarma teşkilatı var, Akseki'de komando birliğimiz var ve ihtiyaç duyulması halinde diğer illere de destek oluyoruz. Antalya bir huzur şehriyse bu teşkilatlarımızın sayesindedir. Emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz çok güzel bir uyum içinde çalışıyor." diye konuştu.Karaloğlu, Antalya'da güvenlik teşkilatlarıyla iş birliği toplantısı yaptıklarını ve kentin huzuru için gerekli bütün çalışmaları yaptıklarını aktardı.ANTALYA (AA) -