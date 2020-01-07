MİLAS MİLLET BAHÇESİ























































































































Yazın doğa severlerin uğrak yeri olacak Milas Millet Bahçesi kışın da misafirlerini bekliyor. Isparta’nın yanı başında Gölcük Tabiat Parkı’nın girişinde yer alan Milas Millet Bahçesi Yakaören Köyü sınırları içerisinde yer alıyor.Eşsiz tabiatıyla asırlık ağaçların gölgesinde, gizli bir bahçe görünümündeki Milas Millet Bahçesi kar yağışı ve çöken sisin ardından farklı bir güzelliğe büründü. Uzun yıllardır atıl durumdaki Milas, geçtiğimiz yaz aylarında Isparta Valiliği tarafından başlatılan yenileme çalışmalarının ardından eski ihtişamına kavuştu. Yazın doğa severlerin uğrak yeri olacak Milas Millet Bahçesi kışın da misafirlerini bekliyor. Isparta’nın yanı başında Gölcük Tabiat Parkı’nın girişinde yer alan Milas Millet Bahçesi Yakaören Köyü sınırları içerisinde yer alıyor.