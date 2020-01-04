BAL’DA İKİNCİ TRANSFER DÖNEMİ

15 ŞUBAT’A KADAR DEVAM EDECEK

TAKIMLAR DEVREARASI

TRANSFERLERE BAŞLADI

SPOR CAMİASINDAN

‘SÜRE ÇOK KISA’ TEPKİSİ

TAKIMLAR SADECE 17 GÜN

TRANSFER YAPABİLECEK!

“KULÜPLER TRANSFERE ZATEN DEVRE

ARASINA GİRER GİRMEZ BAŞLIYORLAR”

Amatörde transfer tescil dönemi resmen başladı. Amatör futbolda ikinci transfer ve tescil dönemi start aldı. İlk devreleri geçtiğimiz Aralık ayının ikinci haftasında tamamlanan ve takımların ikinci devre hazırlıklarını sürdürdükleri bugünlerde 2. Transfer dönemi de önceki gün başladı. Transfer süresi 14 Şubat 2020 saat 23.59’a kadar devam edecek.Bu kapsamda; Bölgesel Amatör Ligi 7. Grupta mücadele eden Ispartaspor’un yanı sıra gruptaki diğer takımlar ile diğer amatör liglerdeki takımlar, transfer tesciline önceki gün itibari ile başladılar.Öte yandan, söz konusu Bölgesel Amatör Liginde (BAL) 2.transfer döneminin 15 Şubat’a kadar devam edip sona erdirilecek olması gerek spor adamları gerek kulüp yöneticileri tarafından tepkiyle karşılandı. Zira, spor adamları ve kulüp yöneticileri bu sürenin oldukça kısa olduğu görüşünde.Amatör liglerde transfer döneminin ilk yarının bitiminden hemen sonra başlaması gerektiğini vurgulayan spor adamları ve kulüp yöneticileri; “Bölgesel Amatör Liglerinde ilk devre her yıl Aralık ayının ikinci haftası oynanan maçlarla bitmektedir. Dolayısıyla 15 – 16 Aralık gibi biten birinci devre maçlarının ardından muhtemelen 17 – 18 Aralık tarihlerinde 2. Transfer dönemi de başlamalıdır. Neden iki hafta boş yere bekleniyor ve 2. Transfer dönemi 2 Ocak tarihinde başlatılıyor? Bunu anlamak mümkün değildir. Kaldı ki, hafta sonu ve resmi tatil günlerini çıkardığımız zaman 2. Transfer döneminde takımlara hafta için olarak sadece toplam 17 gün transfer yapma süresi kalıyor. Bu süre de çok kısa bir süre.Bu işin olması gerekeni, Amatör liglerinde 2. Transfer döneminin liglere ara verilince hemen resmi olarak başlamalı ve ligler başlamadan bir gün önce de bitmelidir. Uygulama eğer böyle olursa çok verimli ve yerinde bir karar olacaktır. Zira, amatörlerde bir çok takım hatta tüm takımlar ligler ara verilir verilmez zaten alacakları futbolcularla görüşmelere başlayarak zaten resmi olmasa da transfer dönemini başlatıyorlar. Sadece, sözleşmeler Türkiye Futbol Federasyonunun resmi olarak açıkladığı 2. Transfer Dönemi içinde yapılıyor” dediler.Kaynak:medya32