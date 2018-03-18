Birbirinden seçkin ürünleri ile Isparta'mızın evlerini güzelleştiren Papatya Perde ve ev tekstil ürünlerinin sahibi Musa Doğan bey Isparta Haber Ajansı'na ev, işyeri, kurumlardaki dekorasyon, ve Papatya Perde markası hakkında açıklamalrda bulundu..17 senedir bu sektörde bulunduğunu kaydeden ve her geçen gün daha geniş bir kitleye hizmet verdiklerini belirten Musa Doğan, "yalnızca evlere değil A dan Z ye elimizde bulundurduğumuz perde çözümleri ve tekstil ürünleriyle; firmalara, kurum ve kuruluşlara hizmet veriyoruz" dedi.Kişiye özgü perde tasarımlarının yanı sıra bir çok özelikte perde sistemini de bünyelerinde bulundurduklarını ifade eden Musa Doğan, "müşterilerimiz bize başvurdukları andan itibaren önlerine bir çok seçenek sunuyoruz. Bunlardan en önemlisi ise kişiye özgü perde tasarımı. Özellikle yeni ev alan müşterilerimiz kendilerine özgü bir dünya yaratmak istiyorlar. Bunun içinde en öncelikli konu hiç kuşkusuz perde. Bu noktada da biz devreye giriyor, istedikleri tarz ve stillerde tasarımları üretiyor ve hazırlıyoruz" dedi.Kişiye özgü perde üretiminin yanında kurum ve kuruluşlar ile ilgili çözüm noktasında da tek olmanın ayrıcalığını yaşadıklarını belirten Musa Bey," hastane rayı sistemi dediğimiz ve özellikle hastanelerin acil servislerin de gördüğümüz perdeleme sistemi. Bunu Isparta'da uygulayan tek firmayız. Bu konuda bir çok özel hastane ile çalışmaktan gurur duyuyoruz" dedi.Yalnızca perde işiyle ilgili hizmet vermediklerini çeyiz ve tekstil ürün çeşitliliği ile de hizmet sunduklarını belirten Musa Doğan, "Papatya perde olarak perde konusunda piyasada önemli bir yere sahip olmanın elbette mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun yanı sıra firmamız bünyesinde çeyiz ürünlerimizle de oldukça iddialıyız. Şu ana kadar ürünlerimizi satın alan müşterilerimizden çok güzel dönüşümler aldık. Bir çok çeşitlilikte ev tekstil ürünleri bulunduruyoruz. Bu sebeble tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz.'' dedi.Perde fiyatları ve modelleri hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsinizPirimehmet Mahallesi 1736 Sokak No:6 ISPARTA