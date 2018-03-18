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ISPARTA'NIN ŞIKLIK GÜZELLİK VE ZARAFET MERKEZİ PAPATYA PERDE CONSEPT

Isparta'da yaşam alanlarınıza güzellik ve şıklık gelecek...Şov başlıyor...

ISPARTA'NIN ŞIKLIK GÜZELLİK VE ZARAFET MERKEZİ PAPATYA PERDE CONSEPT
ISPARTA 0
böcüzade
ISPARTA'NIN ŞIKLIK GÜZELLİK VE ZARAFET MERKEZİ PAPATYA CONSEPT

Birbirinden seçkin ürünleri ile Isparta'mızın evlerini güzelleştiren Papatya Perde ve ev tekstil ürünlerinin sahibi Musa Doğan bey Isparta Haber Ajansı'na ev, işyeri, kurumlardaki dekorasyon, ve Papatya Perde markası hakkında açıklamalrda bulundu..

17 senedir bu sektörde bulunduğunu kaydeden ve her geçen gün daha geniş bir kitleye hizmet verdiklerini belirten Musa Doğan, "yalnızca evlere değil A dan Z ye elimizde bulundurduğumuz perde çözümleri ve tekstil ürünleriyle; firmalara, kurum ve kuruluşlara hizmet veriyoruz" dedi.

BİNLERCE ÇEŞİT RENK VE DESENDE PERDELER
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Kişiye özgü perde tasarımlarının yanı sıra bir çok  özelikte perde sistemini de bünyelerinde bulundurduklarını ifade eden Musa Doğan, "müşterilerimiz bize başvurdukları andan itibaren önlerine bir çok seçenek sunuyoruz. Bunlardan en önemlisi ise kişiye özgü perde tasarımı. Özellikle yeni ev alan müşterilerimiz kendilerine özgü bir dünya yaratmak istiyorlar. Bunun içinde en öncelikli konu hiç kuşkusuz perde. Bu noktada da biz devreye giriyor, istedikleri tarz ve stillerde tasarımları üretiyor ve hazırlıyoruz" dedi.

KURUM VE KURUŞLARA ÖZEL  CONSEPT ÇÖZÜMLERİ

Kişiye özgü perde üretiminin yanında kurum ve kuruluşlar ile ilgili çözüm noktasında da tek olmanın ayrıcalığını yaşadıklarını belirten Musa Bey," hastane rayı sistemi dediğimiz ve özellikle hastanelerin acil servislerin de gördüğümüz perdeleme sistemi. Bunu Isparta'da uygulayan tek firmayız. Bu konuda bir çok özel hastane ile çalışmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Yalnızca perde işiyle ilgili hizmet vermediklerini çeyiz ve tekstil ürün çeşitliliği ile de hizmet sunduklarını belirten Musa Doğan, "Papatya perde olarak perde konusunda piyasada önemli bir yere sahip olmanın elbette mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun yanı sıra firmamız bünyesinde çeyiz ürünlerimizle de oldukça iddialıyız. Şu ana kadar ürünlerimizi satın alan müşterilerimizden çok güzel dönüşümler aldık. Bir çok çeşitlilikte ev tekstil ürünleri bulunduruyoruz. Bu sebeble tüm halkımızı mağazalarımıza bekliyoruz.'' dedi.

Perde fiyatları ve modelleri hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz


Adres: Pirimehmet Mahallesi 1736 Sokak No:6   ISPARTA 

 0 246 223 31 82 - 0 535 868 66 66 - 0 542 735 66 84

ISPARTA PAPATYA PERDE'DEN CONSEPT UYGULAMARI
 
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