Makedonya'da düzenlenen "İNTERNATİONAL FOLK DANCE" festivaline katılan Büyükkabaca muhteşem folk dans performanslarıylahem Türkiye'yi hem de Isparta'yı ve Isparta'nın ''Kutsal Kabaca Elma''sını en güzel şekilde tanıtıp temsil ettiler.Büyükkabaca Belediye Başkanı Ali İhsan Temurçin duygularını şu cümlelerle ifade etti;Ecdat yadigarı Makedonya topraklarında "İNTERNATİONAL FOLK DANCE" Festivalinde Türkiyemizi ve Büyükkabacamızı keyifle temsil ettik, bayrağımızı dalgalandırdık..."KUTSAL KABACA ELMA"mızı tüm katılımcılara ikram ettik...