Coğrafi işaret tescillendi

Isparta’ya özgü özellikleri taşıyor

"Mutluyuz"

Denetimler ITSO koordinatörlüğündeki 4 kişilik ekip tarafından yapılacak

‘Gııı bu nee?’den ‘kabune’ye

- Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alarak tescillenen Isparta kabune pilavının da aralarında bulunduğu 24 ürünün coğrafi işaret tescil belgesi dağıtım töreni Ankara’da TÜRKPATENT’de gerçekleştirildi.Dağıtım törenine Sanayi Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Türk Patent Kurumu Başkanı Habib Asan, eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, eski Kültür Bakanı Nabi Avcı, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Burdur Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Bayram Özçelik ve Burdur Milletvekili Milli Savunma Komisyonu Üyesi Yasin Uğur ve davetliler katıldı.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) tarafından 2012 yılında ilk kez başvurusu yapılan, 2017 yılında yinelenen Isparta kabune pilavının coğrafi işareti 30 Mayıs 2018 tarihinde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında tescillendi.Tescildeki şartlarda anlatılan Isparta kabune pilavının, ayırt edici özelliği bakımından şu ifadelere yer verildi:"Üretiminde Isparta yöresinde yetişen nohut, yöredeki meralarda özellikle kekik ve fiğ otu ile beslenen dana ve kuzunun ve koyun veya keçiden elde edilen tereyağının kullanılmasından almaktadır. Kalaylı bakır kazanlarda ve kazanın tabanına koyulan tatlı ve sulu beyaz soğan halkaları üzerinde ustalık içeren yöntemle pişirilmesi diğer ayırt edici özellikleridir. Kekik ve fiğ otu ile beslenen hayvanların etinden elde edilen et suyunun sahip olduğu aroma, pişirilen pilava geçmektedir. Isparta kabune pilavının ayırt edici bir diğer özelliği ise sac ayağında üzüm asmasının çırpısıyla harlı ateşte kısa sürede pişirilmesidir."İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan ITSO Genel Sekreteri Nihal İspir, "Isparta kabune pilavı için coğrafi işaret için yapmış olduğumuz tescil müracaatımız kabul edildi. Belgemizi aldık. Yöresel kültürümüz ve kabune pilavımızın tescil edilmesinden dolayı mutluyuz" dedi.Diğer yandan, tescillenen Isparta kabune pilavının, belirtilen özelliklere uygun olarak üretilip üretilmediğine dair denetimlerin ise, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine uygun olarak, ITSO koordinatörlüğünde; Tarım ve Orman Isparta İl Müdürlüğü, Isparta Ticaret Borsası, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan oluşan toplam 4 kişilik denetim mercii tarafından yapılacağı belirtildi.Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından Haziran 2017 tarihinde yürürlüğe konulan "Isparta Somut Olmayan Kültürel Mirasın Tespiti Projesi" (SOKÜM) kapsamında ele alınan Isparta kabune pilavının hikayesi ve yapılışı ise şöyle özetlendi:"Isparta ili ve bağlı ilçelerinde düğün, nişan, festival, kutlama ve mevlit gibi toplu yapılan etkinliklerde etli kuru fasulye yemeği yanında ‘kabune’ adı verilen ve pişirme şekliyle özgünlük taşıyan bir çeşit etli pilavın yapıldığı gözlemlenmiştir. Pilavın isim hikayesi şöyledir; eski zamanlarda aynı evde yaşayan gelin ve kaynana gündelik ev işleriyle uğraşırken zamanın geçtiğini fark etmezler. Eve yemeğe gelecek olan ev ahalisine, yedirecekleri yemek yoktur. Bunun üzerine gelin hemen mutfağa gider önceden kalan eti didikler, haşlanmış nohudu katar ve pilav yapar. Sofra kurulur ve gelin tencereyi getirir. Kaynana tencerenin kapağını açar ve şaşırarak, yöre ağzıyla, ‘Gııı bu nee?’ der. Kaynananın bu şaşkın feryadı zamanla 'kabune' ismine dönüşür. Isparta yöresinde yemek dökümlerinde (yemek verme) bu pilav bakır leğenlerde pişer ve yine bakır tabaklarda ikram edilir. Kabune pilavının hazırlanması ve yenmesi sosyolojik anlamda birlikte olmayı anlatmaktadır. Çoğunlukla eş, dost, akraba ile birlikte geceden ya da sabaha karşı erken başlanan hazırlıklar etlerin kaynatılması, kemiklerinden sıyrılması ve pilavın kazanlarda pişirilmesi sırasında sohbetler devam eder. Sonunda da yemek hep birlikte yenir."İHA