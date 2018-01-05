ISPARTA'DATEŞERON İŞÇİLER BİLGİLENDİRİLDİ

Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hüseyin Karagöz ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gürsel Öksüz Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde taşeron işçilerle bir araya geldi.Kanal 32 Televizyonunda katıldığı toplantıda İl Müdürü Karagöz 696 sayılı KHK kapsamında kadroya alınma şartları, başvuru süresinde yapılacak işlemler, kadroya geçebilmek için hangi tarih itibariyle çalışılıyor olması gerektiği, sınav süreci, toplu kadroya alınma ve özlük hakları konularında bilgilendirmede bulundu.Taşeron işçilerimizin sorularını da yanıtlayan İl Müdürü Karagöz tüm Kamu Kurumlarının işbirliği içinde çalışarak kadroya geçiş sürecini de en kısa sürede tamamlamaya çalışılacağını belirtti.Taşeron işçilerimizde kendilerine bu hakkın tanınmasından dolayı çok memnun olduklarını, sıkıntılarının giderildiğini ve işlerine daha iyi konsantre olabileceklerini belirterek başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimize teşekkür ettiler.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yakup Kütük, İl Müdürü Karagöz ve İl Müdürü Öksüz ‘e yapmış oldukları bilgilendirme toplantısından toplantıdan dolayı teşekkür etti.