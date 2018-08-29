- Isparta Belediyesi’nin Etnografya Müzesi, bir yıl içerisinde yaklaşık 55-60 bin ziyaretçi ağırladı.Isparta Belediyesi’nin Gökçay Kavşağı’nda inşa ettiği ve gerek mimari yapısı, gerek içerisinde barındırdığı objeleriyle Türk tarihine ışık tutan Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Müzesi, il içi, il dışı ve yurt dışından misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Her geçen gün ziyaretçi sayısının katlanarak arttığı müzeyi bir yıl içerisinde 60 bin ziyaretçi gezdi. Ağırlıklı olarak Toros kilimleri ile tarihe ışık tutan müzede, Isparta’nın simgesi olan yüzlerce el dokuması halılarda bulunuyor. Asırlık eserleri inceleyen ziyaretçiler ise karşılaştıkları manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemezken, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ı gerek makamında ziyaret ederek, gerekse müzede bulunan ziyaretçi defterine ‘tarihe, kültüre ve turizme katkılarınızdan dolayı’ notu düşerek teşekkür ediyor.Isparta Belediyesi Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Müzesi’nde ziyaretçi defterlerini ve ziyaretçi sayılarını inceleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Ziyaretçi grafiğimiz devamlı yükselerek gidiyor, bu da bana memnuniyet veriyor. Müzemizi yılda 55-60 kişi ziyaret ediyor. Bu da Isparta’mızın önemli bir şehir olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Şehirlerin gelişimi müzelerle olur. Türklük aleminin bütün kültür, tarih ve duygusunu ortaya atan bir müze” dedi.Günaydın, “müzemiz artık Isparta’nın değil, Türkiye’nin müzesi oldu. Hatta Türkiye’yi de aşmış, çeşitli ülkelerden gelen misafirlerimiz olduğu ortaya çıkmıştır, müzemiz ulusal boyutu da aşmıştır. Ziyaretçi kayıt defterlerimizi inceledim. Yılda 55-60 bin ziyaretçimiz var. Son zamanlarda çok sayıda guruplar da geliyor. Edirne’den, Van’a, İstanbul’dan, Hakkari’ye çok sayıda ziyaretçi alıyoruz. Derin kültürümüz olan Toros kilimleri ağırlıklı 3 bin 200 kilim objemiz bulunuyor. Bu kilimleri anlatmak istersek yüzlerce cilt kitap çıkar. Bugün kurtbaşı kilimden, akrep desenine, Türk yıldızından, Turnalar kilimine çok çeşitli objelerimiz müzede yer alıyor. Bu etnoğrafyanın Isparta’da bulunduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin ağırlıklı kilim başta olmak üzere halı müzesi ile tekiz. Buna Isparta Belediyesi hizmet etmektedir. Isparta nüfusuna oranla yılda 55-60 bin kişinin ziyaret ettiği müze enderdir, bu şehrimizde olmuştur. Bu özelliklere sahip bir müzeye Isparta sahip olduğu için şehrimize yeni bir değer, özellik ve aranan bir nokta olmuştur. Türklük aleminin bütün özellik, duygu, kültür ve tarihini ortaya atan bir yer. Bugün Mezopotamya kazılarında çıkan taşların üzerindeki motifler Toros kilimleri ile bugüne kadar gelmiş. İncelendiğinde bu müzenin derinliği budur.”“Şehirlerin gelişimi müzelerle olur” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Günaydın, “Millet olduğumuzu, ulus olduğumuzu benlik olarak bu müzeler toparlayıcı unsurlar olacaktır. Türkiye’nin tarihine, kültürüne, turizmine hizmet veren bu müzeden Turizm Bakanlığımızın dahi haberi yok. Buna diğer müzelerimizi yaptıktan sonra bakanlık değil, bakanlıklar sahip çıkacaklardır, bu memleketinin kültürel, yapısal, tarihi özelliğini anlatan özelliklere sahip olmak isteyeceklerdir. Her birimizin de Allah’ın izniyle onur duyacağımız müzeler dünyası Isparta’da oluyor. Şimdiden ülkemize, milletimize, geleceğimize bu çalışmalarımızın hayırlı olması temennisinde bulunuyorum” diye konuştu.İHA