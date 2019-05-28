YAZ SPOR OKULLARI KAYITLARI BAŞLIYOR

YAZ SPOR OKULLARI KAYIT FORMU İÇİN

***BRANŞLAR

ENGELLİLER İL SPOR MERKEZİ AÇILIYOR

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü haber bülteniIsparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl organize edilen Yaz Spor Okulları kayıtları 10 Haziran’da başlıyor.İlimizde eğitim-öğretim yılının hemen sona ermesinin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve küçük yaşlarda gençlere spor kültürünü yerleştirmek amacıyla başlatılan ücretsiz Yaz Spor Okulları, bu yılda devam edecek.Her yıl binlerce öğrencinin spor yapmak için tercih ettiği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yaz Spor Okulları 27 branşta eğitim verecek. 2019 Yaz Spor Okulları için kayıtlar 10 Haziran 2019tarihinde başlıyor. Kayıt noktaları belli oldu. Kayıtlar 6 Mart Spor Salonu, Atatürk Stadyumu giriş kapısı ve IYAŞ PARK AVM’de alınacak.5-18 yaş aralığındaki her çocuğun ücretsiz olarak katılabileceği yaz spor okullarında, çocuklar bir yandan serbest zamanlarını değerlendirebilecek bir yandan da sevdikleri spor branşında kendilerini geliştirebilecek.İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okullarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ve veliler 10 Haziran 2019 tarihinden itibaren belirlenen kayıt noktalarında formlarını doldurularak, teslim edebilecekler. 26 branştaki kursların başlama tarihi 1 TEMMUZ 2019. Kayıtlar bu tarihten itibarende alınmaya devam edecek.(FORMLARI DOLDURDUKTAN SONRA KAYIT NOKTALARIMIZA ULAŞTIRABİLİRSİNİZ)Detaylı bilgi 0 246 218 41 60 – 125 dahili telefon hattından alınabilecek.Atletizm, Badminton, Basketbol, Bisiklet, Bocce, Boks, Cimnastik, Dağcılık, Dart, Eskrim, Futbol, Güreş, Halter, Hentbol, Judo, Karate, Kick Boks, Masa Tenisi, Okçuluk, Satranç, Taekwondo, Tenis, Voleybol, Wushu-Aikido, Yelken (Eğirdir), Yüzme (ÜCRETLİ)Yaz Spor okullarında engelli sporcu ve çocuklarımızda unutmayacak. Yaz sürecinde belirlenen branşlarda ücretsiz spor faaliyetlerine yönlendirilecek.