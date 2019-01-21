Isparta'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen sinema günleri başlıyor. Öğrenci ve gençlere yönelik olan sinema günleri ücretsiz olacak.Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen filmlerin yarıyıl tatili süresince çocuklara ve gençlere yönelik kütüphane kullanımı artırmak ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla sinema günleri başlatılmıştır.“120” 22 Ocak 2019 Salı“Ertuğrul 1890” 24 Ocak 2019 Perşembe“Vizontele” 29 Ocak 2019 Salı“Çanakkale 1915” 31 Ocak 2019 Perşembeİl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda Saat 14.00’da gösterilecektir.