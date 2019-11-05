ISPARTA - Isparta'da, farkı zamanlarda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 100 zanlıdan 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında farklı tarihlerde operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 100 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda ise 748 uyuşturucu hap, yaklaşık 100 gram metamfetamin, 87 sentetik ecza, 29 gram eroin, 18 gram esrar, 1 kilo 230 gram bonzai, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 44 dolu fişek ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyete götürülen zanlılardan 12'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliklerince "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.