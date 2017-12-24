ISPARTA'DA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

APARAT YAKALATTI



Isparta'da polisin şüphelendiği araçtan bulunan şüphelilerden uyuşturucu yakalandı. Olay bu gece saat: 01.30 sıralarında Binbirevler Mahallesi'nde meydana geldi.





Devriye görevi yapan polisler park halindeki bir araçtan şüphelendi. Araçta 2 kişinin olduğunu tespit eden ekipler şahısların GBT kontrollerini yaptı.

Tam o sırada araç içerisinde uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat görülmesi üzerine şüpheli şahısların yapılan üst aramasında beyaz kağıda sarılı taş kokain tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundu. Şüpheli M. T. ve R. D. ile ele geçen malzemeler işlemleri için Narkotik Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.