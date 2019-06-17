Isparta'da Ulusal Gül ve Kozmetik Fuarı Sona erdi

Isparta'nın dünyada tanıtımına katkı sağlayan 2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5.Dünya Güzel Koku Günü programı sona erdi.

Isparta'da Ulusal Gül ve Kozmetik Fuarı Sona erdi
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA'DA ULUSAL  GÜL,KOZMETİK FUARI VE KOKU GÜNÜ SONA ERDİ
 
Isparta Belediyesi 2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5.Dünya Güzel Koku Günü programı sona erdi. 12-16 Haziran tarihleri arasında Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen fuar etkinlikleri kapsamında koku atölyesi çalışmaları, konserler, güzellik, ses, fotoğraf ve spor yarışmaları gerçekleştirildi.
5 gün süren etkinliklerin kapanışı 16 Haziran 2019 Pazar günü dünyaca ünlü Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül ile gerçekleştirilen Koku Atölyesi çalışmaları sonrasında 100’lerce parfüm arasından yapılan değerlendirme sonucu dereceye girenlere ödüllerinin takdimi ile firmalara katılımlarından dolayı dağıtılan belgelerin sunumuyla son buldu.

Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen belge takdim törenine eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte katılan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Şehrimizdeki bu güzellikleri duyurmak için emek veren ve ekonomimize katkı sunan, istihdam sağlayan döviz getiren bu güzel yatırımcılarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Hem turizm hem sanayi açısından vermiş olduğunuz katkılar bizim için çok önemli. Bundan sonraki yıllarda çok daha farklı, gelişmiş ürünlerle, bu yıl buraya sunduğunuz ürünlerin dışında yeni ürünlerle de sizleri burada görmek istiyoruz.

Isparta’nın öncelikle Türkiye’de bilinirliliğini arttırabilmek, öneminin ne olduğunu anlatabilmek ve bizim gülle yapmış olduğumuz sanayinin buradan nasıl bir şekilde dışarıya açıldığını gösterebilmek, lavanta ve diğer ıtri bitkilerle yapmış olduğumuz sanayinin Isparta’nın dışına nasıl çıktığını anlatabilmek sizlerin sayesinde olabilmektedir. Sizlerin vermiş olduğu emekler çok önemli. Bizlerde yapmış olduğunuz bu çalışmalara belediye olarak katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bizler sizlere destek vererek ülkemizi dünyaya tanıtmak için çalışıyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyorum, bu çalışmaları yeni senede çok daha iyi bir şekilde geliştirmiş olarak buluşmak dileğinde bulunuyorum” dedi.
Programda Koku Kültürü Derneği, 25 Haziran Dünya Güzel Koku Günü’nü dolayısıyla fuar boyunca her gün düzenlenen koku atölyelerinde vatandaşlar tarafından hazırlanan parfümlerin değerlendirilmesi sonucu dereceye girenlerin açıklanmasıyla devam etti. Dünyaca ünlü Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül ve Koku Kültür Derneği gözetiminde yapılan değerlendirme sonrasında Özge İnci Yılmaz birinci, Seher Saplıoğlu ikinci ve Ayşen Nur Yaman üçüncülüğü elde etti.  

Koku Kültür Derneği Başkanı Deniz Çelik ve Dünyaca ünlü Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül düzenlenen koku atölyeleri çalışmaları ve 2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarını değerlendirdi. Koku Kültür Derneği Başkanı Deniz Çelik, “Aynı zamanda 5. Dünya Güzel Koku Gününü de kutlamak amacıyla buradayız. Dernek olarak dört seneden buyana bu etkinliği yapıyoruz. Bu yıl buradaki organizasyon ile birlikte hareket ediyoruz. Isparta halkı parfüme ilgi göstermeye başladı. Vatandaşların kozmetik ilgisi de arttı. Burada bulunmamızın asıl sebeplerinden birisi gül ve gülyağıdır. Isparta gülü dünyanın en önemli çiçeğidir. Isparta gülü kozmetik sektörünün öncüsüdür. Gülün değerini daha iyi anlatabilmek, dünyaya daha iyi tanıtabilmek amacıyla buradayız” şeklinde konuştu.

5.Dünya Güzel Koku Gününü, Isparta’da düzenlenen fuar ile birlikte kutladıklarını söyleyen Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül de, koku atölyesi çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Ergül, “Burada parfümün akordunu öğreniyoruz. Yani dışarıdan alınan parfümün sıfırdan başlayış hikayesini anlatıyoruz” dedi. Oda ve diğer parfüm çeşitleri arasındaki farkı anlattıklarını belirten Ergül, “Vatandaşlarımız parfüm seçerken nelere dikkat etmeleri gerekiyor, püf noktalarından haberdar ediyoruz. Hem eğitimlerle bilinçlendirmek, hem de kendi parfümlerini kendilerinin tasarlayabileceği bir eğitim verdik. Vatandaşlarımızı bu serüvenden haberdar edebilmek adına tasarlatıyoruz. Oldukça büyük bir ilgi oldu. Tasarlanan kokulardan çok başarılı notalar ve akortlar çıktı. Herkes kendi tasarladığı parfüme kendi ismini veya istediği bir ismi verebiliyor. Gelecek yıllarda çok daha geniş kitlelere ulaşıp anlatabileceğiz” görüşlerinde bulundu. 
Dereceye girenlere ve fuara katılanlara katılımcı ve başarı belgeleri 2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarını da gezen Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve protokol üyelerince takdim edildi.
 
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