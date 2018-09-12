Okulda ve büroda kullanabileceğiniz kırtasiye malzemeleri geniş ürün yelpazesi ile Gördünmü AVM'de...2018 - 2019 Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala anne ve babaları düşündüren tabiki okul masrafları özellikle kırtasiye malzemeleri Isparta'da tüm kırtasiye malzemelerini alabileceğiniz hemde ucuza alabileceğiniz,kırtasiye reyonlarını açtı.Defter,kalem,silgi,okul çantası ve büro kırtasiye ürünleri daha bir sürü okul kırtasiye ürünleri inanılmaz fiyatlarla, Gördünmü AVM reyonlarında sizleri bekliyor.: Bahçelievler mah.102 cadde no 59