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Isparta'da Trafik Kazası! OtomobilTakla Attı

Isparta'da Trafik Kazası! OtomobilTakla Attı
ISPARTA 0
böcüzade
Isparta'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
Isparta’da yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Isparta'da yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 15.00 sıralarında Isparta - Gönen ilçesi arasındaki virajlar bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, Gönen istikametinden Isparta merkeze doğru seyreden Rıdvan Munduz (23) yönetimindeki 32 DB 620 plakalı otomobil, yağış nedeniyle zeminin kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı daha sonra hastaneye sevk etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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