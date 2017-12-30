ISPARTA'DA TOKİ KONUTLARININ YAPILACAĞI YER AÇIKLANDI

Bilgiç yeni TOKİ'nin yerini açıkladı



Isparta'nın merakla beklediği TOKİ ile ilgili sürpriz bir açıklamada bulunan TBMM Plan ve Bütçe Başkanı Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, TOKİ'nin Süleyman Demirel Üniversitesi yakınına yapılacağını duyurdu.