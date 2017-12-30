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ISPARTA'DA TOKİ KONUTLARININ YAPILACAĞI YER AÇIKLANDI
ISPARTA'DA TOKİ KONUTLARININ YAPILACAĞI YER AÇIKLANDI
ISPARTA
Tarih:
30.12.2017 18:50
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Bilgiç yeni TOKİ'nin yerini açıkladı
Isparta'nın merakla beklediği TOKİ ile ilgili sürpriz bir açıklamada bulunan TBMM Plan ve Bütçe Başkanı Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, TOKİ'nin Süleyman Demirel Üniversitesi yakınına yapılacağını duyurdu.
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