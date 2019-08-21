BASIN BÜLTENİ

Bakanlığımızca her yıl düzenlenen "Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışması"nda dereceye giren ve sergilenmeye değer eserler Isparta' lı sanatseverlerle buluştu.Bakanlığımız tarafından, "Toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi" amacıyla, 2018 yılında 10.su düzenlenen "Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışması"nda, ülkemizin çeşitli yörelerinden çiftçilerimizin üretim esnasındaki alınterini, emeklerini, üreten insanın tüm yorgunluğuna rağmen mutluluğunu gösteren, çoğu amatör fotoğraf sanatçısı tarafından fotoğraflanmış yüzlerce eser içerisinden, dereceye girerek sergilenmeye değer bulunan eserler IYAŞ Park AVM de ziyarete açıldı.Yapılan açılışa; İl Müdür Vekili Eyup Adıgüzel, Isparta Meteoroloji Müdürü Adnan Bilgili, Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Üreticileri Birlik Başkanı Mustafa Aydemir, SAREM Müdür Yardımcısı Fuat Bilgin, İl Milli İl Müdürlüğümüz Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Fatma Kurt Aydın, İlçe ve Şube Müdürleri, kurum-kuruluş müdürleri ile kurumumuz personeli ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.Bakanlığımızın Denizbank sponsorluğun da düzenlediği "Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf Yarışması" 2009 yılından bu yana düzenlenmektedir. Bu yıl 11.si düzenlenen yarışmada, toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amaçlanmıştır.Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması; Genel, Çiftçi, Öğrenci, Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları, DenizBank Çalışanları ve Tematik kategori olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleşmiştir.Yarışmada geçen yılki ödülleri; Genel Katılım Birincilik Ödülü:10.000 TL, İkincilik Ödülü:8.000 TL, Üçüncülük Ödülü:6.000 TL, TMO 80. Yıl Özel Ödülü :6.000 TL, 10. Yıl Özel Ödülü :6.000 TL, Çiftçi-Üretici Özel Ödülü:6.000 TL, "2018 Buzağı Yılı" Tema Özel Ödülü:6.000 TL, Öğrenci Özel Ödülü:6.000 TL, Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları Özel Ödülü:6.000 TL, Denizbank Çalışanları Özel Ödülü:4.000 TL ve Sergileme/Albüm:200 TL olarak verilmiştir.Bu yıl 11.si düzenlenecek olan yarışmanın başvuruları, 01 Temmuz - 30 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak olup; tematik kategori 2019 yılında "Su" olarak belirlenmiştir.Her kesim ve yaş grubundan ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği sergi, 22 Ağustos 2019 tarihine kadar IYAŞ Park AVM de ziyaret edilebilecektir.Dr. Hakan KUBALIVali a.Vali Yardımcısı