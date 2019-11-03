AKÜLERDE SÜPER FİYATLAR VE FIRSATLAR!

Güven Motor

Ümit Etçi

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Isparta'da bir çok motor ve elektrikli bisiklet markasına servis hizmeti veren Güven Motor'da akülerde inanılmaz fırsatlar başladı.Kısa bir süre devam edecek akü kampanyasını işletme sahibi Ümit Etçi şöyle açıkladı.''Firmamıza akülerde indrim başlattık. Akünün 1 adet fiyatı 190 TL'dir, değişiminide ücretsiz olarak yapmaktayız. Ayrıca akü şarj cihazlarımızı da uygun fiyatlara vermekteyiz.''0535 285 17 21