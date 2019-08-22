Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta

Adana'nın yöresel yemeği artık Isparta'da... Şırdan Dolması çıktı...

Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta
ISPARTA
G.Tarihi: 22.08.2019 00:17
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Isparta Düğün Salonları
Isparta'nın yöresel mutfağı Royal Restaurant Adana'nın yöresel lezzeti olan Şırdan Dolmasını Ispartalılarla buluşturdu.

ROYAL RESTAURAN'TAN NEFİS TADIYLA ŞIRDAN DOLMASI

Doğu mutfağının yöresel lezzeti şırdan dolması son dönemde popülerliği gittikçe artan yemeklerden.Özellikle sakatat sevenlerin gözdesi ve vazgeçemediği yemeklerden olan şırdan dolması videosunu geçtiğimiz günlerde Royal Restaurant sosyal medya hesabından paylaşarak tüm Ispartalılara tanıttı.

Isparta'da gönül rahatlığıyla şırdan dolması yemek istiyorsanız adres Royal Restaurant.
 


ÇORBA VE LAHMACUNDA ŞOK KAMPANYA!

Isparta'da Yöresel lezzetlerin harmanlanıp bir araya geldiği Royal Restaurant'ta kampanyalar devam ediyor...
Royal'in bu kezki kampanyasnda çorba ,dürüm, ve lahmancun menülerinde kısa bir süre fiyatlar düştü.
 
  • 3 lü Lahmacun Menü 18 TL
  • Tavuk Dürüm 8 TL
  • Mumbar Dolması 18 tl
  • Beyran 10 TL
  • Kelle Paça 10 TL
  • Beyin Söğüş 10 TL
  • Dil Paça 10 TL
  • Mercimek Çorbası 10 TL
  • Çürük 10 TL
  • Dil Söğüş 15 TL
  • Royal spesiyal 15 TL
     
Royal Restaurant'ta Cuma günleri siparişin yanında  mercimek yada tavuk çorbası üzretsiz olarak ikram edilmektedir.

EFSANE YÖRESEL  LEZZETLER ROYAL RESTAURANT'TA
Belen tava, Tepside et, Kelle paca, Güveçte tavuk sote, Karişik ızgara, Patlıcan kebabi, Beyin söğüş, Kıymalı kaşarlı pide, Lahmacun, Abaganuç, Yoğurtlu patlican, Güveçte tereyağlı humus....
Doğu mutfağının  efsane döneri ve tepsi kebabından Kaytaz böreğine,belen tavasına,Hatay imzalı künefesine varıncaya kadar herşey  usta eller ile hazırlanıyor. 
Izgara köfte menü,lahmacun menü,et ve tavuk şiş gibi ana yemeklerin yanında  yine doğu yemek kültürüne özgü salata ve mezeler yer alıyor.

​Adres: Gazi Kemal mahallesi,Hasan Fehmi caddesi (Doğuş Mutfak yanı)
Telefonlar: 0246 222 22 42 - 0533 338 41 91
 
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