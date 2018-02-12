- Çaldığı motosikleti düz kontakla kullanan Afgan uyruklu şüpheli tutuklandı



Isparta’da çaldığı motosikleti bir süre düz kontak yaparak kullandığı öne sürülen Afgan uyruklu genç, polis kontrolünde yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz Ocak ayı sonunda kent merkezinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındığı öne sürülen ve bir süredir çalıntı olarak aranan motosiklet geçtiğimiz gün polis kontrollerinde yakalandı. Yakalanan motosikletin yapılan sorgulamasında, çalıntı olarak arandığını tespit eden emniyet güçleri, yaptıkları incelemede aracın düz kontak yapılma suretiyle kullanıldığını tespit etti. Polis Afganistan uyruklu A.A.’yı (19) da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A.’nın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.



ISPARTA (İHA) -

