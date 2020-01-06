Vali Seymenoğlu Mesaisine Öğrencilerle Başladı

Her fırsatta öğrencilerle makamında bir araya gelen yada öğrencileri okullarında ziyaret eden Vali Ömer Seymenoğlu, 2020 yılının ilk pazartesi gününde mesaisine TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle Valilikte bir araya gelerek başladı. Buluşmada okul yöneticileri, öğretmenler ve okul öğrencilerine iş yerlerinde staj imkanı sunun işverenler de hazır bulundu.Ülkemizde sanayici ve iş verenler tarafından sıklıkla gündeme getirilen ara teknik elaman bulamama sorunun çözümüne en güzel örneklerden biri olan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kozmetik, beyaz eşya, otomotiv ve yangın güvenliği sektörleri için başarılı ara eleman adayları. Çoğu öğrenci 12. sınıfta zorunlu olan stajlarını yaptıkları firmalar tarafından staj sonrasında istihdam ediliyorlar. Meslek Lisesi öğrencileri 1 yıllık staj süreleri boyunca okulları tarafından sigortalanıp primleri ödendiği için iş verene herhangi bir maddi yük de getirmiyor.Elektrik-Elektronik Teknolojisi, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Kimya Teknolojisi ve Motorlu Araçlar Teknolojisi alanlarında 4 yıl süreli eğitim veren okulun öğrencileriyle bir araya gelen Vali Seymenoğlu öğrencilerle tek tek tanışarak öğrenim gördükleri bölümler ve staj yaptıkları yerler hakkında sohbet etti. Meslek Lisesi öğrencilerinin diğer lise öğrencilerine göre daha avantajlı olduğunu belirten Vali Seymenoğlu üniversite kazanamasalar dahi ellerinde hazır meslekleri olan Meslek Lisesi öğrencilerinin isterlerse sınavsız olarak ön lisans eğitimi de alabildikleri gibi sadece Meslek Lisesi öğrencilerine ayrılmış kontenjanlarla Teknoloji Fakültelerinde mühendislik eğitimi de alabildiklerini söyledi.Meslek Lisesi eğitimlerine bazı ön yargılarla başladıklarını aktaran birçok öğrenci ise, zaman ilerledikçe Meslek Lisesinde eğitim almanın hem eğlenceli hem de farklı tecrübeler kazandırması bakımından güzel olduğunu ve okul bitiminde isterlerse hemen çalışmaya başlayabilmelerinin iyi bir avantaj olduğunu aktararak öğrenci adaylarına Meslek Lisesini tavsiye ettiklerini aktardılar.Öğrencilere hitaben konuşan Vali Seymenoğlu, “Isparta’da ilçelerle birlikte 35 adet mesleki ve teknik eğitim veren okulda 7600 öğrenci öğrenim görüyor. Okul aile birlikleri, okul yöneticileri ve öğretmenlerle birlikte özellikle ara elaman sıkıntısı çeken sanayicileri, iş verenleri okullarımızla buluşturmamız lazım. Mesleki eğitimi çok önemsiyorum, neden önemsiyorum? Çünkü Isparta Arçelik Yetkili Servisinde düzenlenen bir sosyal sorumluluk programında orada çalışan okulunuz öğrencilerini gördüm. Sonra bir çok firmada diğer bölüm öğrencilerinin staj yaptığını ve mezunların da yine bu işletmelerde çalışmaya devam ettiklerini öğrendim. Bu beni çok mutlu etti. Benim öğrencilerimizden isteğim kendilerini çok iyi yetiştirmeleri, öğretmenlerin aktardıklarını çok iyi alalım, okulumuzdaki laboratuvar imkanlarını çok çok iyi kullanalım, alandaki stajları iyi değerlendirelim.” dedi.Vali Seymenoğlu son olarak Meslek Liselerinin öğrenciler ve aileler tarafından tercih edilmesinin sağlanması ve okulların tanıtımı için televizyon programı hazırlandığını söyledi.