ISPARTA'DA LAPA LAPA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Isparta 'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.



Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Aniden başlayan kara hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlarda yağışın etkisini yitirmesini beklerken, araçlar trafikte uzun kuyruklar oluşturdu.



Öte yandan, Davraz Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, merkezin üst bölgelerinde 1 metreyi aştı. karkar

Bu arada

Isparta Atatürk Stadı bembeyaz oldu.

Isparta Belediyesi kar ekipleri de kar kürüme işlemine başladı olası bir yol kapanma durumu için de tüm önlemleri aldı.