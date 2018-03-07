Atatürk’ün Isparta’ya gelişinin 88’inci yıldönümü, kent merkezi ve ilçelerde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı komandolarının gösterisi ise ilgiyle izlendi.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 6 Mart 1930 tarihinde Isparta’ya gelişinin 88’inci yıldönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlama etkinliklerine Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ferat Ural, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk’ün kente geldiğinde, geçiş için kullandığı ve adı verilen 6 Mart Atatürk Caddesi üzerinden mehteran eşliğinde yürüş ile başlayan etkinlikler, Isparta Valiliği önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda tören ve çelenk sunumuyla devam etti.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "Atatürk'ümüzün Isparta’ya gelişinin 88'inci yıldönümünü kutlamak için burada toplanmış bulunmaktayız. Atatürk, akılcılık-ilimcilik, akla ve ilme dayanan akılcı felsefeyi benimsemiştir" dedi.Mustafa Kemal Atatürk’ün Eğirdir’e gelişinin 88’inci yıl dönümü ise Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı komandolarının gösterisi ile kutlandı. Kutlamalar saat 09.30’da Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir ve Belediye Başkanı Ömer Şengöl’ün Atatürk Anıtı’na çelenkleri sunumuyla başladı. Çelenk sunumunun ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 15 Temmuz, Afrin ve ebediyete intikal eden bütün şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Komandoları Demirköprü’de gösteri sundu. Komandoların gerçekleştirdiği örümcek inişi, yüzüstü iniş, ip üzerinde yürüme gösterileri büyük ilgiyle izlenirken adeta nefesleri kesti.ISPARTA (İHA)