Isparta SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Bülteni



Hastanemizde Ritim Bozukluğuna Ablasyon Tedavisi İle Son

Hasanemiz Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda uygulanan Ablasyon uygulaması ile ritim bozukluğu rahatsızlığı tedavi ediliyor. Daha önce bu tedavi için dış merkezlere başvurmak zorunda kalan hastalarımız, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi olabiliyorlar.



Konuyla ilgili konuşan SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Mevlüt Serdar Kuyumcu, “Kalbin ritim bozukluğu hastalıkları, genel olarak kalbin hızlı, yavaş ya da düzensiz olarak çalışması şeklinde tanımlamaktadır. Hastalar genellikle baş dönmesi, çarpıntı ve halsizlik gibi şikayetlerle başvurmaktadırlar. Bazen hastalar bayılarak ya da kalp durması gibi ciddi durumlarla başvurabilmektedir.

Ritim bozukluğu tanısı uzman bir doktor tarafından tespit edildikten sonra klinik olarak önemli olup olmadığına karar verilmelidir. Ritim bozukluklarının çoğu tedavi gerektirmemektedir. Ancak ritim bozukluğu hayat kalitesini düşüren şikayetlere ya da hayatı tehdit eden ataklara sebebiyet veren durumlara neden oluyorsa tedavi edilmelidir.

Tedavide ritim bozukluğu kalbin yavaş çalışmasından kaynaklanıyorsa ve bu baş dönmesi, halsizlik gibi şikayetlere ya da bayılmaya sebebiyet veriyorsa bu durumlarda kalp pili tedavisi önerilmektedir. Eğer ritim bozukluğu tedavisi kalbin hızlı çalışmasından kaynaklanıyorsa bu durumda 2 seçenek vardır ilk seçenek ilaç tedavisidir. İlaç tedavisi ile kalbin hızı yavaşlatılır ya da anormal kalp atımları normale çevrilebilir.

Eğer ritim bozukluğu bu ilaçlara cevap vermiyorsa veya hastamız burcu hanım gibi hayatı tehdit eden ritim bozukluğu ataklarına sebebiyet veriyorsa ablasyon tedavisi gereklidir. Ablasyon tedavisinde anjiyografide olduğu gibi kasıktan kateterler ile girilerek kalbe elektrotlar gönderilir, ritim bozukluğuna sebebiyet veren odaklar tespit edilir ve bu odaklar radyofrekans enerjisi ile ya da dondurularak yok edilir. Genellikle kesin sonuç elde edilir ve hasta 1-2 gün içinde taburcu edilerek normal yaşantısına devam eder.

Son işlemini yaptığımız hastamız Burcu hanım, daha önce tekrarlayan çarpıntı ve bayılma ataklarıyla acile başvuruyordu. Yaptığımız ölçümlerde ritim bozukluğunun ölümcül olduğunu tespit ettik. Ablasyon tedavisi uyguladık. Ertesi gün taburculuğunu yaptık. Çevre il ve ilçelerde yapılamayan ritim bozukluğu tedavisinde ablasyon tedavi yöntemi artık üniversite hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Daha önce bu tedavi için belirli büyük şehirlerde ki hastanelere başvurmak zorunda kalan hastalarımız, artık hastanemizde ablasyon tedavisi olabileceklerdir” dedi.

Ablasyon tedavisi ile yaşadığı rahatsızlığın sona erdiğini ifade eden Burcu Çelenk isimli hasta ise, lise dönemlerinden bu yana çarpıntılarım sürekli oluyordu. Fakat uzun zamandan beri bu çarpıntıların süresi uzamaya başlamıştı. Rahatsızlığım geçmeyince acile başvurdum. Yapılan tetkikler sonrasında burada ablasyon tedavisi oldum. Şu an çarpıntım yok kendimi gayet iyi hissediyorum. Doktorum sağlığımın eski yaşantımdan daha iyi olacağını söyledi. İşlemden bu yana kendimi çok iyi hissediyorum” dedi.

Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mustafa Karabacak, ise SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda yapılan işlemler hakkında bilgi verdi. Karabacak, “Doğuştan kalp deliği olan hastalara ameliyatsız olarak kalp deliğini kapatma işlemi yapıyoruz. Bu işlemi hastanemizde sürekli yapmaktayız. Bunun dışında bacak damarlarını açma işlemleri yapıyoruz ve bu bölgelerse stent koyma işlemleri yapıyoruz. Ayrıca felç geçirmiş hastalarımız oluyor, bunun sıklıkla nedeni boyun damarlarındaki tıkanıklar olabiliyor. Bu hastalarımızın boyun damarlarına ameliyatsız stent koyarak tedavi işlemini Nöroloji Bölümümüzle birlikte bir ekip halinde yapmaya devam ediyoruz. Ek olarak ritim bozuklukları da çok önemli, bu konuda elektrofizyolojik işlemleri yapıyoruz. Kalp pili yerleştirme işlemlerimiz var. Özellikle ileri yaşta karşılaşılan ritim bozuklukları hastanın hayatını idame etmekte zorlayan, elektriksel kalp bozuklukları var. Bunlar için tek kollu ve 2 kollu kalp pili yerleştirme işlemleri yapıyoruz. Ayrıca bazı hastalarımızda hayati risk boyutunda ritim bozuklukları ile karşılaşıyoruz. Özellikle kalp gücü düşük olan hastalarımız. Onlara da ayrıca hayat kurtarıcı müdahale dediğimiz defibrilatör diye bahsettiğimiz cihazı yerleştiriyoruz. İleri kalp yetmezliği olan hastalarımıza da yine 3 kollu kalp pili yerleştirme işlemlerimiz SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kardiyoloji bölümünde sürekli yaptığımız işlemler arasında” dedi.

