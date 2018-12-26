Isparta il Jandarma Komutanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçeleri mülki sınırları içerisinde yer alan Eğirdir gölünde denetim ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir.Bu kapsamda; 18-24 Aralık 2018 tarihleri arasında Eğirdir İlçe J.K.lığı Bot Timi tarafından icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında; Eğirdir İlçesi Sorkuncak Köyü mevkiinde (300) adet, Barla Köyü mevkiinde (1.640) ve Eğirdir ilçe Merkezi Yeşilada mevkiinde (180) adet olmak üzere toplam (2.120) göle atılı vaziyette kerevit sepeti ele geçirilmiş, ele geçirilen malzeme Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir.Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığınca, Eğirdir gölünde kaçak su ürünleri avcılığının önlenmesi maksadıyla 24 saat esasına göre kontrollere aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.