Isparta'nın Eğirdir ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 97’nci yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma günü etkinliği düzenlendi.Milli Şair Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve Türk Milletine hediye edilen İstiklal Marşı'nın kabulünün 97’nci yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Eğirdir'de kutlandı, Mehmet Akif Ersoy anıldı.12 Mart İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı, Eğirdir Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlandı.Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) toplantı salonunda gerçekleşen programa; Kaymakam Abdullah Akdaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Eğirdir Hakimi Cihat Ateş, Yüksek rütbeli subaylar, daire müdürleri, okul müdürleri, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okul Müdürü Hüseyin Hüsrev Büyükdoğaç yaptı.Daha sonra farklı kültürlerin enstrümanlarıyla çalınan İstiklal Marşı gösterisi slayt eşliğinde izlenildi.Öğrencilerin ney eşliğinde sahneledikleri ‘İstiklal Marşı’ oratoryosu davetliler tarafından beğeni topladı.Program, şiirlerin okunması, ney eşliğinde Bülbül Kasidesi dinletisinin ardından ödül töreni ile sona erdi.