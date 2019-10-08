Isparta'da Hünnap Bahçesine Çiftçi İnceleme Gezisi

Isparta'da Hünnap Bahçesine Çiftçi İnceleme Gezisi
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
Sayı : 59916911-621.99-E.3054861                                                                              07.10.2019
Konu :Hünnap Bahçesine Çiftçi İnceleme Gezisi Düzenlendi

Hünnap Bahçesine Çiftçi İnceleme Gezisi Düzenlendi
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde tesis edilmiş olan hünnap bahçesine "Hünnap Yetiştiriciliği" konulu Çiftçi İnceleme Gezisi düzenlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının koordinasyon ve desteği ile "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı" kapsamında, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde İl Müdürlüğümüz tarafından uygulanan "Hünnap Projesi" 2019 yılında ilimizde uygulanmaya başlamıştır.
Söz konusu proje kapsamında kırsal kesimde yaşayan kadınlarımıza yeni bir tarımsal üretim kolu olan ve yetiştiriciliği yapılan hünnabın bölge üretiminin geliştirilmesi ile kırsal kalkınma hedeflerine ulaşmak, tarımsal üretimdeki sıkıntıları gidererek alternatif üretim çeşitlerini tanıtmak, yöresel kalkınmanın önünü açmak amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde Gönen ilçesinde bulunan 10 dekarlık alanda tesis edilmiş olan hünnap bahçesine "Hünnap Yetiştiriciliği" konulu Çiftçi İnceleme Gezisi düzenlenmiştir.
İl Müdürlüğümüz Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi Müdürlüğünce, kadın çiftçilere yönelik düzenlemiş olduğumuz Çiftçi İnceleme Gezisine Gönen Kaymakamı Yunus Coşkun, İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Murat Dolunay, İl Müdür Yardımcısı Uğur Turgut, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Fatma Kurt Aydın, Gönen İlçe Müdürü Bayram Demir, İlçe Müdürleri, teknik personel, Merkez Çünür Mahallesi, Yakaören Köyü, Gönen İlçesi Güneykent, Koçtepe Köyleri, Atabey, Eğirdir ve Keçiborlu İlçelerinden kadın çiftçiler katılmıştır .
Etkinliğe katılan kadın çiftçilere hünnabın bölgede alternatif tarımsal üretim olması bakımından bu örnek bahçeyi kurduğunu anlatan Gönen Ziraat Odası Başkanı Ali İlk kurulduğu andan bugüne kadar olan aşamalar, hünnap yetiştiriciliği, bakımı, sulanması ve pazarlanması konularında bilgiler vererek, kadın çiftçilerin sorularını cevaplandırdı.

Enver Murat DOLUNAY
İl Müdürü V.

 
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