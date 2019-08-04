ISPARTA'DA GİYİMDE KALİTE VE UCUZLUK

ISPARTA'DA GİYİMDE KALİTE VE UCUZLUK
ISPARTA
G.Tarihi: 04.08.2019 15:15
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Isparta Düğün Salonları
ISPARTA’DA İNDİRİMLİ GİYİM ALIŞVERİŞİ FIRSATI

Sezonun en beğenilen kadın, erkek, çocuk giyim ürünleri ve aksesuarları en uygun fiyatlarla Yüksel Ergül Giyim Dünyası'nda. Şimdi Keşfet!

Kurban Bayramına sayılı günler kala Isparta’da giyim mağazalarında yoğunluk arttı. Vatandaşlar hem ucuz ve kaliteli ,hemde yeni sezon giyim modellerini tercih ediyor.

Yüksel Ergül Giyim Dünyası, Isparta’da bu isteklere cevap verebilen saylılı mağazalardan biri olmayı yıllardır sürdürüyor.
Bayramda üstüme başıma bişeyler alayım ucuz olsun ve kaliteli olsun ve yeni moda olsun diyorsanız Yüksel Ergül Giyim Dünyası size bu konuda çok fazla seçenek sunuyor.

En uygun fiyatlara,mağaza reyonlarında bulunan erkek ve bayan pantolonlar,gömlekler,bayanlar için rengarenk elbiseler,erkekler için takım elbiseler ve ayrıca çocuklar için de kocaman bir bölüm bulunuyor.
Az bütçeyle Yüksel Ergül’den komple giyinin ,kuşanın! Bayrama özel fırsatları kaçırmayın!

Adres : Mimar sinan caddesi subay lojmanları karşısı

Telefon :246 218 74 21 
 
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