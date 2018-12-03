T.C.

İSPARTA VALİLİĞİ

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Müdürlüğümüz bünyesinde, 2019 yılı içerisinde Geleneksel Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatlarından, “Tezhip”, “Ebru”, “Minyatür”, ve “Deri Aksesuar Yapımı” ve “Keçe Aksesuar Yapımı” alanlarında kurslar düzenlenecektir.

Kursiyerlerin;

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

- İki adet vesikalık fotoğraf,

-Yabancı uyruklu kişilerden ikametgâh beyanı,

-18 yaşından küçük kursiyerlerin velisinden izin belgesi ile Müdürlüğümüz Kültür Şubesine şahsen müracaatı gerekmektedir.

Not: Kursiyer sayısı, Keçe ve Deri Aksesuar yapımı için 20, Ebru, Minyatür ve Tezhip sanatları alanmda ise 15 kişi ile sınırlı olup kurslar ücretsizdir.

Kayıtlarımız 08 Aralık 2018 Cuma saat 17.00’ye kadar devam edecektir.

Kurs sonrasında kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı sertifika verilecektir.

Kurs Programı: Program / Kursun Adı Tarih Süre Minyatür Başlama Tarihi 19.02.2019 708 saat Bitiş Tarihi 24.09.2019 Tezhip Başlama Tarihi 19.02.2019 504 saat Bitiş Tarihi 17.08.2019 Ebru Başlama Tarihi 20.02.2019 152 saat Bitiş Tarihi 13.06.2019 Deri İşlemeciliği ve Deri Başlama Tarihi 18.02.2019 256 saat Aksesuar Yapımı Bitiş Tarihi 19.08.2019 Keçe Aksesuar Yapımı Başlama Tarihi 19.02.2019 172 saat Bitiş Tarihi 31.05.2019 İrtibat: Zeliha ALAV-Kurs Yöneticisi ( Folklor Araştırmacısı V.)





KepecıMah. 106 Cad. 1217 Sk.No.3i 32300 - İSPARTA Ayrıntılı bilgi için irtibat-

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