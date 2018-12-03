T.C.
İSPARTA VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Müdürlüğümüz bünyesinde, 2019 yılı içerisinde Geleneksel Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatlarından, “Tezhip”, “Ebru”, “Minyatür”, ve “Deri Aksesuar Yapımı” ve “Keçe Aksesuar Yapımı” alanlarında kurslar düzenlenecektir.
Kursiyerlerin;
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
-İki adet vesikalık fotoğraf,
-Yabancı uyruklu kişilerden ikametgâh beyanı,
-18 yaşından küçük kursiyerlerin velisinden izin belgesi ile Müdürlüğümüz Kültür Şubesine şahsen müracaatı gerekmektedir.
Not: Kursiyer sayısı, Keçe ve Deri Aksesuar yapımı için 20, Ebru, Minyatür ve Tezhip sanatları alanmda ise 15 kişi ile sınırlı olup kurslar ücretsizdir.
Kayıtlarımız 08 Aralık 2018 Cuma saat 17.00’ye kadar devam edecektir.
Kurs sonrasında kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı sertifika verilecektir.
|Kurs Programı:
KepecıMah. 106 Cad. 1217 Sk.No.3i 32300 - İSPARTAAyrıntılı bilgi için irtibat-
Telefon : (0246) 232 57 71 - 223 27 98 /135 Faks : (0246) 232 61 42Z.ALAV