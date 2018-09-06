- Isparta Şarkikaraağaç’ta üzerinde uyuşturucu madde bulunan 4 şahıstan birinin evine düzenlenen operasyonda 1.5 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla il genelinde çalışma başlattı.Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, üzerinde uyuşturucu madde bulunan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin evine baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu 1.5 kilogram esrar maddesi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şahsın gözaltında bulunduğu öğrenildi.İHA