Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü

Esnaf ve diğer ölçü ve tartı aleti kullanıcılarına önemli duyuru3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamdaki ölçü aletlerini kullanmakta olan esnaf ve diğer kullanıcılardan bazıları, sahip oldukları ölçü aletlerinin periyodik muayene sürelerini sehven veya başka sebeplerle geçirdikleri için cezai durumla karşı karşıya kalmıştır. Konuyla ilgili olarak, çeşitli zamanlarda ilgili ticaret odaları, esnaf odaları ve STK'lar tarafından Bakanlığımıza başvurulmuş, söz konusu durumda olan ölçü aletlerinin ekonomiye kazandırılması için bir defaya mahsus muafiyet tanınması ve muayenesi yaptırılarak kullanılmak istenilenler için ceza uygulanmaması talep dilmiştir.Bu taleplere istinaden. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda 3516 sayılı Kanuna eklenen geçici madde 28 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 1 Aralık 2018‘den önce cezalı duruma düşmüş olan ölçü ve tartı aletlerine, 28 Şubat 2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde başvurulması halinde herhangi bir cezai yaptırım uygulanmadan muayenelerinin yaptırılması imkanı getirilmiştir.Damga süresi geçmiş ölçü ve tartı aleti bulunduranların mağdur olmaması için muafiyetin sona ereceği 28 Mayıs 2019 tarihine kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerine veya yetkili muayene servislerine başvurarak ölçü aletlerinin muayenesini yaptırmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar başvuruda bulunmayanlar 3516 sayılı Kanunun 15/c maddesinde belirtilen cezayı ödemeden söz konusu ölçü aletlerini kullanamayacaklardır.