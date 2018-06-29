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Isparta'da emeklilerin ‘Ucuz konut’ talebine başkandan yeşil ışık

Isparta'da emeklilerin ‘Ucuz konut’ talebine başkandan yeşil ışık
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
  - Emeklilerin ‘Ucuz konut’ talebine başkandan yeşil ışık   
  - Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın:   
  -“Geniş arazilere ihtiyacımız var, ucuz konut yapmak istiyorum”   
 
 Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Emekliler Günü dolayısıyla kendisini ziyaret eden Türkiye İşçi Emeklileri Derneği yönetiminin talep ettiği ucuz konut talebine sıcak baktığını belirterek, daha önce benzer bir çalışma yaptıklarını, uygun arazi koşulları sağlandığında vatandaş için bu talebi yerine getirme arzusunda olduklarını söyledi.  
 Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Isparta Şubesi Başkanı Abdülkadir Ersal ve yönetim kurulu üyeleri, Emekliler Günü dolayısıyla Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ı ziyaret etti. Türkiye’de 30 Haziran 1927’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emeklilik günü olduğunu ve o haftanın da Emekliler Haftası olarak kutlandığını söyleyen Türkiye İşçi Emeklileri Derneği Isparta Şube Başkanı Abdülkadir Ersal, Türkiye’de 12,5 milyon emeklinin bulunduğunu, Isparta’daki emekli sayısının da 82 bin olduğunu dile getirdi. 
Isparta’da kira ve ev fiyatlarının yüksek olduğunu anlatan Ersal, şehirde ev kiralarının 750 ile 2 bin lira arasında değiştiğini, satılık evlerinde fiyatlarının 250 bin liradan başlayıp, bir milyon liraya kadar çıktığını kaydederek, “Isparta’da emekli, esnaf, dar gelirli çok. Mağduruz. TOKİ ile ilgili çalışmalar yapılıyor, vekillerimize, size güveniyoruz. Isparta’da ev sahibi yapacağınıza inanıyoruz. TOKİ olmasa da belediye adına ucuz konut yaparsanız, bu millet sizden dualarını eksik etmez” şeklinde konuştu. 
 
 Günaydın: “Ucuz konut yapmak istiyorum” 
 Ziyarette kendisinin de bir emekli olduğunu belirten Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Allah ömür verdiği müddetçe herkes bir gün emekli olacak. Emeklilerimizin mutlu ve güzel yaşaması lazım. Emeklilerimiz Türkiye’ye ve Türk Milletine hizmet etmişlerdir. Hizmetlerinin karşılığının mükafat olması lazım. Belediye olarak ucuz konut yapma düşüncemiz var, ancak şehrimizde arsa problemi yaşıyoruz. Hazine arazileri yok. Konutlarımız pahalı, bizde ne yapabiliriz düşüncesinden hareketle, Yeni Çünür’ün yanı sıra Gökkubbe altından başlayan ve İstanbul yoluna uzanan bölgede yaptığımız iki yıllık çalışmanın ardından bin 800 dönümlük bir alanı konut alanına açtık. Yine Emre, Sülübey’den Karaağaç Mahallemize uzanan bölgelerde imar düzenlemeleri yaparak konut alanlarını genişlettik ve kıymetli hale getirdik. Isparta’nın konut alanında uzun yıllara sarih hazırlığını yaptık. Emeklilerimize, dar gelirlilerimize, Ispartalılarımıza konut yapma arzum var. Bu görüş Isparta Belediyesinde var. Bunun örneğini ilk belediye başkanlığım döneminde de gerçekleştirdik. Ancak şu anda geniş arazilere ihtiyacımız var, ucuz konut yapmak istiyorum. Bu arayışa devam ediyorum, kimseyi üzmeden uygun fiyatlı konut üretebiliriz” görüşlerinde bulundu. 
 
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İHA                    
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