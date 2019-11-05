SÜPÜRGE DÜNYASI'NDAN ŞOK KAMPANYA

124.99 TL

Isparta'da süpürge dünyasında elektrikli el süpürgelerinde kısa bir süreliğine kampanya başladı. Başka yerde fiyatı daha yüksek olan Fantom marka el süpürgesi, süpürge dünyasında sadece'ye satılıyor. Ace Edin! kampanya stoklarla sınırlıdır.Isparta'da her model ve marka süpürgeniz için toz torbası, boru, hortum, emici başlık ve yedek parçaları Süpürge Dünyası'nda.Yayla mahallesi ismetpaşa caddesi NO: 21/A (Çarşı Polis Karakolu üstü)