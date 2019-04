"Beni Dinler Misiniz?"

Yeşilay Isparta Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü “Kalpten Kalbe Bağımlılıkla Mücadele” sloganı ile yürütülen "Beni Dinler Misiniz?" projesinin kapanış töreni Süleyman Demirel Kongre Merkezinde düzenlen bir törenle yapıldı. Törene Vali Ömer Seymenoğlu başta olmak üzere, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Diler, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Yıldırım, Yeşilay Isparta Şube Başkanı Muhammed Said Uyar ve Kamu Kurum ve Kuruluş temsilcileri, eğitimciler, veliler ile çok sayıda öğrenci katıldı.Programda "Beni Dinler Misiniz?" projesi kapsamında ilköğretim öğrencilerinin ebeveynlerinin bağımlılıkları hakkında yazdıkları mektupların ailelere ulaştırılması ve okunan mektuplar karşısında yaşadıkları anların hikâyelerini anlatan bir video gösterimi yapıldı. İzlenen videolarda, çocuklarının mektuplarına duygulanan anne ve babalar bağımlılıklarından kurtulmak için çocuklarına söz verirken salonda bulunan konuklardan büyük alkış aldılar."Beni Dinler Misiniz?" projesinde yazdıkları mektuplarla dereceye giren öğrenci ve danışman öğretmenlerine hediyelerini verirken bir konuşma yapan Vali Seymenoğlu; bağımlılıkların sadece ülkemizde değil dünyada da bir sorun haline dönüştüğünü ve ülkemizde bağımlılıklarla mücadeleye herkesin katılması gerektiğini belirterek bu projede de görüldüğü gibi çocukları yanımıza alırsak bir adım daha öne geçilmiş olunacağını vurguladı.Vali Seymenoğlu, “ Biraz önce okunan mektuplar, yaşanan duygular bunu bize gösteriyor. Birçok anne ve baba mektuplardan sonra bağımlılıklarından vazgeçeceğine dair hepimizin huzurunda söz verdi. Proje yaklaşık 10 Bin kişiye ulaşmış durumda. Bizim beklentimiz bu sayıların daha da üst seviyelere çıkarılması. Bizde bu maksatla ilk günden beri gerek teknoloji bağımlılığıyla gerekse madde bağımlılığıyla mücadele eden sivil toplum kuruluşlarının her zaman yanında olacağımıza dair söz verdik ve bu sözümüzü de Allah’ımıza şükürler olsun bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızla beraber tutmaya devam ediyoruz” dedi.Proje ortaklarından Isparta Yeşilay Şube Başkanı Muhammed Said Uyar yaptığı konuşmada Yeşilay’ın bir asırdır bağımlıklarla mücadele ettiğini söyleyerek ilerleyen zamanla birlikte değişen bağımlılık şekillerine karşı kendilerinin de "Beni Dinler Misiniz?" projesindeki gibi farklı metotlarla bağımlılıklarla mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.Konuşmasına öğrencilerin yazdıkları mektupları engin bir hoşgörüyle okuyan velilere teşekkür ederek başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Yıldırım ise öğrencilerden anne babalara tersine eğitim yöntemiyle ulaştırılan mektuplarda kurulan cümlelerin kendilerini çok etkilediğini belirterek bağımlıkla mücadele konusunda her türlü çabayı göstermeye devam edeceklerini aktardı.Kapanış töreni; sırasıyla "Beni Dinler Misiniz?" projesine destek olan sponsorlara, dereceye giren mektupları yazan öğrenci ve öğretmenlerine protokol üyelerince hediye verilmesiyle son buldu.