Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş dünyasına yönelik ‘Dövizlerinizi bozdurun’ çağrısı Isparta'da yanıt buldu. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) ile Isparta Ticaret Borsası (ITB) üyeleri, bankada biraya gelerek dolarlarını bozdurduktan sonra Türk Lirası aldılar.Türkiye'nin içinde bulunduğu süreç ve ülkenin dünya çapındaki ekonomik savaşına katı sağlamak amacıyla bir araya gelen ITSO ve ITB yönetimi ile üyeleri, dolarlarını satıp Türk Lirası satın aldılar. ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve ITB Başkanı Ahmet Adar'ın öncülüğünde banka veznesinde sıraya giren iş adamları dolarlarını bozdurdu.Yapılan destek kampanyası sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına Isparta, iş dünyasının yanıt verdiğini belirtti.Başkan Başdeğirmen, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, Isparta'nın en büyük meslek odası kuruluşları olarak dövizlerini bozdurmak için bankanın yolunu tuttuklarını söyledi. Bunun bir milli mücadele olduğunu aktardı.Başdeğirmen: “Bizi Mısır, Suriye gibi ülkelerin düştüğü duruma düşüreceklerini sanıyorlar”Başdeğirmen açıklamasında, "Ülkemizin en güçlü olduğu durumlarda bizi zor duruma düşürmek, bize çelme takmak için uğraşan bu dış güçlere karşı Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla dövizlerimizi bozdurmak için buradayız. Türk milleti her zaman devletinin yanındadır. Bizleri zayıf görüp ekonomimizi çökertmeye çalışan dış güçler bizi Mısır, Suriye gibi ülkelerin düştüğü duruma düşüreceklerini sanıyorlar. Oysa bu mümkün değil. Bize parayla diz çöktüremezler. Yeter ki birlik, beraberlik içinde olalım. Önümüzdeki günlerde en güzel dersi bu güçlere biz vereceğiz. Bizim iş adamlarımız sanayicilerimiz yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan devletinin yanında olanlardır" dedi.Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımlara rağmen Isparta'da ihracat artışının geçen yıla göre yüzde 21 olduğunu ileten Başdeğirmen, "Isparta olarak biz bunun peşindeyiz. Biz bir adım kendimizi ileri götürürsek ülkemizin de bir adım ileri gideceği inancındayız. Ülke ortalamamızın ihracatta yüzde 11'ken bizim yüzde 21'de olmamız, bizlerin ihracatta ne kadar bu işin içinde olduğumuzu ve ülkemizin geleceği için iyi çalışmalar yaptığımızın göstergesidir. Ispartalılara da seslenmek istiyorum. İhtiyacı olmadığı halde döviz bulunduran vatandaşlarımızın bu milli mücadeleye destek vermeleri gerektiği inancındayız. Dövizle ilgili ihtiyacı borcu yoksa boşta duran paralarını mutlaka bozdurmalarını öneriyoruz. Bu bizim ülkemizi ileriye götürecek, dış güçlere karşı dik durmamızı sağlayacak bir durumdur. Vatandaşlarımızdan destek olmalarını istiyoruz. İnşallah hayırlı bir sonuçla güzel bir gelecek bizi bekliyor" diye konuştu.Dövizlerini, aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir önceki çağrısında sattıklarını anımsatan Başdeğirmen, "O dönemden bu döneme kadar gelen o arada oluşan ticaretteki dövizlerimizi de bugün satıyoruz. Doların bu kadar yükselmesine mani olacağı düşüncesiyle bunu yapıyoruz. Başarılı olacağız. Karamsar değiliz. Biz güçlüyüz, büyüğüz, daha büyük olacağız" şeklinde konuştu.ITB Başkanı Ahmet Adar da Türkiye'nin iç huzurunu bozmak için terör yolunu deneyenlerin başarılı olamadıklarına vurgu yaparak, "Şu anda ekonomik anlamda bizi çökertmeye çalışıyorlar. Ancak, biz nereden geldiğimizi biliyoruz. Milli Mücadeleye katılıp tüm üyelerimizin ve Isparta'da ticaretle uğraşan herkesin elindeki dolar ve avrolarını satmalarını istiyoruz. Ülkemiz, varsa huzurumuz, varsa biz varız. Ülkemiz yoksa, dolarımızı avromuz olsa neye yarar?" ifadelerini kullandı.İHA