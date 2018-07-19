İyaş Çocuk kulübü etkinliklerine durmadan devam ediyor. Yaz dönemini çocuklar için büyük bir fırsata çevirecek olan Iyaş Çocuk Kulübü eğitirken öğretecek, öğrettikçe eğlendirecek. Bu etkinliklerdeki temalardan en dikkat çekeni ise hayvan ve doğa sevgisi. Çocukların hayvanlar için yapacakları ürünler onların daha rahat ve huzurlu olmalarını sağlayacak.Konu ile alakalı Iyaş Park AVM Genel Müdürü Sn Celalettin Çalış verdiği bilgide “konusunda uzman arkadaşlarımızla uzun süre üzerine çalıştığımız birçok yararlı etkinlikler seçtik, tatbik ettik ve onayladık. Arkadaşlarımız uzun süre bu konu üzerine çalıştılar ve ortaya güzel sonuçlar çıkardılar. Hafta sonları Iyaş Bulvar Avm’de saat 14.00’te başlayacak olan yaratıcı atölye çalışmalarımıza tüm Isparta’mız davetlidir.” Dedi.IYAŞPARK