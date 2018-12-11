Isparta'da 3 suçtan aranan şahsın evine operasyon

- Isparta’nın Gönen ilçesinde 3 farklı suçtan aranan şahıs, evinin önünde kaçmak üzereyken yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri Gönen ilçesine bağlı Güneykent Kasabası’ndaki Baladız Mahallesi’nde, ‘Hükümlü ve tutuklunun kaçması’, ‘Hırsızlık’ ve ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlama’ suçlarından aranan M.M.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.Şüphelinin evine geldiği bilgisi üzerine harekete geçen jandarma, M.M.D.’yi evinin önünden kaçmak istediği sırada kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin üzerinde kendisine ait olmayan 1 sürücü belgesi bulunurken, jandarma ekiplerinin arama kararına istinaden evde yaptıkları aramalarda ise, 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjör içinde ona ait mermiler, 1 adet av tüfeği, ona ait 5 adet fişek ve şüpheliye ait olmayan 1 adet sürücü belgesi ele geçirildiği öğrenildi.Gözaltına alınan M.M.D.’nin sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulduğu öğrenildi.İHA