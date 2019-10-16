ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



İlimiz 102 Cadde üzeri (SDÜ kavşağı- Çünür kavşağı arası) 12.10.2019 günü saat:12.50 sıralarında meydana gelen Cinsel saldırı, Kasten Yaralama ve Yağma olayının şüphelisinin yakalanmasına yönelik yapılan titiz teknik ve saha çalışması sonucu, şüpheli erkek şahsın ilimiz nüfusuna kayıtlı 1989 doğumlu olduğu tespit edilmiş, şüpheli şahıs ikametinde suçta kullanılan bisiklet ve müştekiye ait zati eşyalar ile yakalanarak gözaltına alınmış, hazırlanan tahkikat sonrası adli makamlarca tutuklanarak Cezaevine teslim edilmiştir.



Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 07.10.2019 ile 13.10.2019 tarihleri arasında bir haftalık süreçte İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;



Aralarında “Yaralama” suçundan 3 yıl, 1 ay, 15 gün hapis cezası ile aranan S. E. ve 6 (altı) suçtan aranan H. Y. isimli şahısların da bulunduğu, toplamda (25) aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

