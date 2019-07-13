CAM, EKRAN VE DOKUNMATİK PANEL DEĞİŞİMİ

Akıncılar!!!

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Akıncılar Teknik Servis, Isparta'da telefon tamiri sektöründe 20 yıllık iş tecrübesi, kısa sürede teslimat ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile iphone, samsung, huawei ve bu markaların tüm modellerini tamir ediyor.iphone, Samsung, marka cep telefonlarının her modelinde cam, film, ekran değişim uygulaması profesyonel ve garantili olarak yapılıyor...Sistem arızası,ekran kırılması ,dokunmatik ekran hataları,açılıp kapanma (restart),sim kart yuvası arızaları, ses ve şebeke arızaları ver kurtarma işemleride yine Akıncılar Teknik Serviste yapılmaktadır.Belediye işhanı kat: 1 No:182