Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren yol çizgi ekipleri şehrin tüm yollarında çizgi ve yol işaretlemelerini sürdürüyor. Ekipler bunun yanında yine altyapısıyla birlikte dayanıklı asfaltına kavuşan yeni yolların da ilk çizgilerini asfaltın tamamlanmasıyla birlikte gece, gündüz demeden gerçekleştiriyor.Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’ın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yol çizgi ekiplerinin çalışmaları gece de devam etti.Gündüzleri yoğun araç trafiği olan cadde ve sokaklarda yol çizgi çalışmaları ile birlikte yaya geçidi çizgilerini gece yaptıkları çalışma ile yenilediklerini belirten Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıtürk, “Zaman içerisinde yıpranan çizgilerimizi yenilemekle, yine yeni caddelerimizde de asfalt çalışmalarımızın bitmesinin ardından bu çizgileri yapıyoruz. Bu çizgilerimiz niçin önemli? Bu çizgilerimiz araç ve yaya trafiğinin sağlıklı bir şekilde uygulanması için önem arz etmekte. Şehir içerisinde yaklaşık bin kilometrelik bir yol ağımız mevcut. Takdir edersiniz ki, bu yol ağımızda orta bölüm ve yan bölüm çizgileri olmak üzere üç bin kilometrenin üzerinde yol çizgilerimiz mevcut. Yine tüm kavşaklarımızda yayalarımızın sağlıklı bir şekilde ulaşımını, geçişlerini sağlayabileceği, yaya geçitlerimiz var. Halkımızdan bir ricamız olacak. İnsan hayatı çok değerli, bu yaya çizgilerine sürücülerimizin riayet etmesi, yaya geçidinde bulunan vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde geçitlerini sağlamalarına imkan vermelerini rica ediyoruz. Yine yolda bulunan yol çizgilerinde, şeritlerin daha sağlıklı ve doğru kullanılması bizim şehir içerisindeki trafik akışımızı daha sağlıklı hale getirecek. Gündüz ve gece de çizgi çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Gündüz trafik akışı daha yoğun olduğu için biz bu çalışmalarımızı özellikle trafiği olumsuz etkilememek adına gece ağırlıklı yapmaktayız” dedi.