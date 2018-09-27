ISPARTA'DA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ





30 Eylül 2018 Pazar günü, 09.00-12.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla İsparta Merkez TR-200/A (eski toptancılar yanı direk, yeni bina 322116) trafosu çıkışında Has Acar Elektrik tarafından İsparta Merkez AG-OG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle 30 Eylül 2018 tarihinde, saat 09.00-12.00 arasında, üç saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle İsparta Merkez Fatih Mahallesinde bulunan 4506/1 Sokağında bulunan aboneler etkilenecektir.

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



30 Eylül 2018 Pazar günü, 11.00-17.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla İsparta Merkez TR-172 (Yedişehitler Okul 322109) trafısu ile TR-173 (Haşan Sağlam İlerisi 322112) trafoları AG kol çıkışında Has Acar Elektrik tarafından İsparta Merkez AG-OG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle 30 Eylül 2018 tarihinde, saat 11.00-17.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle İsparta Merkez Yedişehitler Mahallesinde bulunan 2917, 2918, 2921 ve 2923 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir.

1 Ekim 2018 Pazartesi, 08.00-12.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Beşe! Un TR-15 dağıtım merkezi çıkışında, Has Acar Elektrik tarafından İsparta Merkez AG-OG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle, 1 Ekim 2018 tarihinde, saat 08.00-12.00 arasında, dört saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle İsparta Merkez Sanayi Mahallesi (Eğirdir yolu üzerinde bulunan); TED Koleji, Orma Tır garajı ve Akın Tekstil ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir.

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

1 Ekim 2018 Pazartesi, 13.00-18.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla 112 Acil trafosu çıkışında, Has Acar Elektrik tarafından İsparta Merkez AG-OG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle, 1 Ekim 2018 tarihinde, saat 13.00-18.00 arasında, beş saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle İsparta Merkez Sanayi Mahallesinde bulunan 112 Acil Çağrı merkezi, AFAT, Meteoroloji Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Net 32 çağrı merkezi etkilenecektir.

2 Ekim 2018 Salı günü, 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla İsparta Merkez TR-203/A (Cuma Pazarı Direk 322117) trafosu çıkışında Has Acar Elektrik tarafından İsparta Merkez AG-OG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle 2 Ekim 2018 tarihinde, saat 09.00-15.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle İsparta Merkez Yedişehitler Mahallesinde bulunan 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2907 ve 2990 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir.

3 Ekim 2018 Çarşamba günü, 11.00-17,00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

30 Eylül 2018 Pazar günü, 10.00-16.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla İsparta Merkez TR-170 (Elsanatları 322108) trafosu çıkışında Has Acar Elektrik tarafından İsparta Merkez AG-OG elektrik şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle 3 Ekim 2018 tarihinde, saat 11.00-17.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle İsparta Merkez Bahçelievler Mahallesinde bulunan Hamitoğulları Caddesinin bir kısmı ile 3013 Sokağında bulunan aboneler etkilenecektir.Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Büyükgökçeli kesici ölçü kabininden Sivriler Petrol çıkışında, MK Mühendislik tarafından DSİ. Sulama pompaları bakım çalışmaları nedeniyle 30 Eylül 2018 tarihinde, saat 10.00-16.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle İsparta Merkeze bağlı; Büyükgökçeli Köyü Eğirdir yolu üzeri ve Sivriler SHD., Gökçeliler SHD., Sivriler Petrol, H. Tekeli Matlaş, Kemal Saral, Ahmet Tilki, İsmet Tilki ve Abdullah Gök ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir.Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.