Isparta’da planlı elektrik kesintisi

27 Mayıs 2019 Pazartesi günü, 15.00-16.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Sav dağıtım merkezinden Çukur2 çıkışında, Kırsel İnş. Müh. Yapı Mal. Kırt. Taahhüt Tic. Ve San. Paz. Ltd. Şti.’ ne ait cam fabrikasının trafo bağlantıları nedeniyle, 27 Mayıs 2019 tarihinde, saat 15.00-16.00 arasında, bir saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta İline bağlı; K. Kışla, B. Kışla, Güneyce, Çukur, Darıören, Kadılar Köyleri ve Mahalleleri, Akdeniz Mermer ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.





